Снукър Двама дебютанти ще гледаме от новия снукър сезон 01 юни 2018 | 15:37 0 0 0 0 0 When one of your sons is getting married and the other is securing his maiden tour card, who do you pick? @ashcarty's father couldn't make it to Burton to watch him become a professional, but he had a decent excuse...#QSchool2018 pic.twitter.com/PspK9ZmIfI — World Snooker (@WorldSnooker1) June 1, 2018

22-годишният Карти срази индиеца Химаншу Динеш с 4:2 и топ брейк от 60 точки, като въпреки че ще дебютира в световния тур от лятото, вече има на сметката си 1/16-финал на Welsh Open и Германски Мастърс през 2015 година. @leechunwai147: "I'm gonna feel like a proper snooker player"



It's nine years since Andy Lee was last on tour, a period in which the sport has changed beyond recognition.



He's back, with fire in the belly! #QSchool2018 pic.twitter.com/WtSjXIPI6H — World Snooker (@WorldSnooker1) June 1, 2018

25-годишният уелсец Хирани също спечели с 4:2 своя финален мач срещу Саймън Бедфорд, като в последните два фрейма направи печеливши серии от 57 и 64. Другите две тур карти бяха раздадени също на бивши професионалисти - малайзиецът Тор Чуран се завърна незабавно в елита след 4:1 над сънародника си Фън Ксионман, а Анди Лий надделя с 4:2 над Кулдеш Джохал, за да стигне до втория си професионален период, като той е вторият майстор на щеката от Хонконг в тура след Марко Фу. Двама дебютанти ще гледаме от новия снукър сезон 2017/18 след приключване на третото събитие на Q School в Бъртън. Ашли Карти и Кишан Хирани заслужиха за първи път в кариерата си двугодишна тур карта, след като всичките осем раздадени пропуска от първите два турнира отидоха при бивши професионалисти.22-годишният Карти срази индиеца Химаншу Динеш с 4:2 и топ брейк от 60 точки, като въпреки че ще дебютира в световния тур от лятото, вече има на сметката си 1/16-финал на Welsh Open и Германски Мастърс през 2015 година.25-годишният уелсец Хирани също спечели с 4:2 своя финален мач срещу Саймън Бедфорд, като в последните два фрейма направи печеливши серии от 57 и 64. Другите две тур карти бяха раздадени също на бивши професионалисти - малайзиецът Тор Чуран се завърна незабавно в елита след 4:1 над сънародника си Фън Ксионман, а Анди Лий надделя с 4:2 над Кулдеш Джохал, за да стигне до втория си професионален период, като той е вторият майстор на щеката от Хонконг в тура след Марко Фу.

