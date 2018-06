Италия Буфон за тежките си дни, борбата с депресията и "да преоткриеш радостта от живота" 01 юни 2018 | 13:54 - Обновена 0 0 0 0 4 Легендата на италианския футбол Джанлуиджи Буфон даде своя кратък разказ за борбата с депресията, проблемите и как е трябвало да “преоткрие радостта от живота”, за да се върне в правия път. “Това не е дявол, който изчезва за една нощ. Просто не е така - днес го има, а утре не.” Бившият вече вратар на Ювентус описа и един от първите си сблъсъци с подобен род проблеми, когато през 2005-а година получава паническа атака преди мача с Реджина. Gianluigi Buffon discusses his struggles with depression - “it’s not an evil which disappears overnight, just as it doesn’t appear from one day to the next”. https://t.co/ZIxlCrCnZC #Juventus #Italy pic.twitter.com/CvgvMsGMI3 — footballitalia (@footballitalia) May 31, 2018 “Никой не забеляза, а в този момент се чувствах напълно сам. Благодарение на любовта към работата и моята гордост, аз излязох на терена и реших да не се предавам. Казах си: ако се предадеш сега и хванеш лесния път, ако не излезеш на терена, всеки път ще постъпваш така. Излязох, а само след няколко минути спасих удар на Франческо Коза. Спечелихме с 1:0, а това ми повлия като електрошокова терапия. Бях красив, богат, известен и се зачудих защо ми се случва всичко това. Защо точно сега? Бях спасен от гордостта си. @@@ Един ден влязох с галерия в Верона 2:1 - последен мач на Буфон" width="580" height="333" />Един ден влязох с галерия в Торино и се влюбих в “Разходката” на Марк Шагал. Тогава разбрах, че малките неща са тези, които трябва да преоткриеш, за да намериш отново радостта от живота. На следващият ден се върнах, за да погледам картината отново. Просто трябва да имаш търпение”, споделя легендата Буфон за едни от тежките си дни, въпреки блясъка, славата и всичко останало, от което е заобиколен. Само преди няколко седмици той напусна Ювентус, където прекара последните 17 години от живота си след рекордния трансфер на вратар през 2001-ва, когато премина от Парма . Дали и каква посока ще вземе кариерата на 40-годишния страж от тука нататък предстои да разберем. 0 0 0 0 4 Георги Коев Редактор отдел "Спорт" и "Футбол" Прочетена 4293 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

