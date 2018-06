Испания Почетино е в Испания - вижте какво каза за Реал 01 юни 2018 | 13:46 - Обновена 0 0 0 0 5 Спряганият за Реал Мадрид Маурисио Почетино е в Барселона днес и отговори на въпросите на испанските журналисти относно спекулациите от последните 24 часа, че може да замени Зинедин Зидан "Когато Реал те потърси, трябва да обърнеш внимание на това. Въпреки че в този случай нещата не зависят от мен. Наскоро подписах нов дългосрочен контракт и съм много щастлив в Тотнъм . Там ме оставят да работя и всички заедно израстваме. Сега искам да се съсредоточа върху планирането на нещата за следващия сезон и да се държа на дистанция от всичко, което се говори", каза той пред El Confidencial.

“Каквото има да се случва, ще се случи - заяви пък аржентинецът пред AS. - Живея тук и сега, в настоящето. Няма по-важно нещо от настоящето и аз му се наслаждавам. Веднъж Хорхе Грифа (б.р. - бивш аржентински футболист) ми каза, че трябва да оставя футболът да ме заведе там, където пожелае, и че не трябва да се опитвам да променям съдбата си.”



Мениджърът на Тотнъм официално призна, че няма откупна клауза в дългосрочния си договор с “шпорите”. Това означава, че Реал ще трябва да плати солидна неустойка (според “Таймс” е 42,5 млн. паунда), ако наистина реши да го привлече.

Tottenham left fearing the worst as Mauricio Pochettino remains coy on Real Madrid https://t.co/evXTu5i7NC pic.twitter.com/Hp5aLrNwUv — Tottenham Hotspur FC (@_THFC_) June 1, 2018

Почетино беше запитан и какво смята за най-важно в треньорството и дали би могъл да управлява съблекалня като тази на Реал, в която е пълно със звезди. “Лидерската роля на наставника е много важна при воденето на дадена среща. Това да си съпричастен - също, даже е по-важно от чисто тактическите детайли”, добави мениджърът на Тотнъм. Почетино е в Барселона за презентация на автобиографичната си книга. “Каквото има да се случва, ще се случи - заяви пък аржентинецът пред AS. - Живея тук и сега, в настоящето. Няма по-важно нещо от настоящето и аз му се наслаждавам. Веднъж Хорхе Грифа (б.р. - бивш аржентински футболист) ми каза, че трябва да оставя футболът да ме заведе там, където пожелае, и че не трябва да се опитвам да променям съдбата си.”Мениджърът на Тотнъм официално призна, че няма откупна клауза в дългосрочния си договор с “шпорите”. Това означава, че Реал ще трябва да плати солидна неустойка (според “Таймс” е 42,5 млн. паунда), ако наистина реши да го привлече.

Още по темата

0 0 0 0 5 РАДОСЛАВ СТОЙКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 7903 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1