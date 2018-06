Топ отборите в Испания са със стотици милиони дългове

Специализираният в сферата на икономиката испански спортен сайт Palco23 публикува списък със задълженията на клубовете от Примера дивисион след края на сезон 2016/17. Очаквано най-големите отбори в Испания - Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид и Валенсия заемат водещите места в тази класация.

С най-голям дълг е отборът на Атлетико - 739,43 млн. евро, което е нормално предвид инвестициите в чисто новия клубен стадион Wanda Metropolitano. На второ място по задължения е Барселона с 501,63 млн. евро, а на трето - Реал Мадрид със сумата от 373,22 млн. евро. Валенсия също има огромен нетен дълг от 338,68 млн. евро. Интересното е, че само три клуба в Ла Лига нямат задължения. Това са баските Атлетик Билбао и Ейбар, както и галисийският Селта.

