Моторни спортове Яноне доминира в първата тренировка от MotoGP в Италия (видео) 01 юни 2018 | 12:26 0 0 0 0 0 Пилотът на Suzuki Андреа Яноне доминира в първата свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Италия. В сесията той победи своя сънародник с мотор на Ducati Микеле Пиро с приблизително половин секунда. Яноне зае първата позиция половин час след старта на сесията с време 1:47.253 минути на италианското трасе "Муджело". Това бе с 0.550 секунди по-бърза обиколка от най-добрата на тестовия пилот Пиро, който кара този уикенд с уайлдкард за италианския тим. Именно Пиро заемаше първата позиция в класирането за по-голямата част от тренировката. Андреа Довициозо с втори Ducati зае третото място, изоставайки с 0.192 секунди от съотборника си. Маверик Винялес катастрофира със своята Yamaha на първия завой от първата си обиколка, но забрави инцидента и записа четвърто време. Петото място бе поделено от Джак Милър със сателитен Ducati и шампиона Марк Маркес с Honda, които записаха идентични обиколки за 1:48.035 секунди. Not the start to the #ItalianGP weekend @maverickmack25 was hoping for #MotoGP pic.twitter.com/W9gTv4WmAG — MotoGP™ (@MotoGP) June 1, 2018 Новобранецът Франко Морбидели намери място в топ 10 със седмо време, с преднина от едва седем хилядни спрямо Валентино Роси. На още една хилядна назад пък остана Хорхе Лоренсо, а първата десятка затвори Кал Кръчлоу. Данило Петручи, който има амбициите да замести Лоренсо в заводския отбор на Ducati догодина, бе най-бавният пилот на пистата с GP18 на 13-ата позиция. Съотборникът на Маркес Дани Педроса също имаше труден старт и приключи сутрешната тренировка 17-и. Томас Люти с частна Honda бе единственият състезател, с изключение на Винялес, който катастрофира. Going, going, gone... #MotoGP pic.twitter.com/uzmwJDmiRT — MotoGP™ (@MotoGP) June 1, 2018

