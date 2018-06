Тотнъм иска огромна сума, за да пусне Почетино в Реал Мадрид

Мениджърът на Тотнъм Маурисио Почетино е сочен като един от фаворитите да наследи Зинедин Зидан начело на Реал Мадрид, но от настоящия му клуб искат голяма сума пари, за да му позволят да поеме Кралския клуб.

Според “Таймс” става въпрос за 42,5 млн. паунда. Почетино преподписа с Тотнъм до 2023 г. през миналата седмица за годишна заплата от 8,5 млн. паунда, като изданието твърди, че в новия контракт няма освобождаваща клауза. Затова “шпорите” ще настояват за цялата сума по договора на мениджъра си, за да го пуснат в Реал. Даниел Леви не е давал гаранции на аржентинеца, че ще му позволи да си тръгне при интерес от Мадрид.

От Тотнъм са убедени, че ще успеят да задържат младия специалист в тима заради желанието му да изгради млад отбор, който да доминира в Европа. Също така, от новия сезон клубът ще се премести на новия си модерен стадион, а при преподписването на договора Почетино е получил уверения за трансферния бюджет.



КАЛОЯН АНТОНОВ

Mauricio Pochettino is the early favourite to replace Zinedine Zidane.



But the Spurs manager's new contract does not contain a clause allowing him to leave for Real Madrid.



Full storyhttps://t.co/lCcvQswiNk pic.twitter.com/RxcZZRx1GP