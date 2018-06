Мондиал 2018 Марадона: Меси няма какво да доказва 01 юни 2018 | 11:27 - Обновена 0 0 0 0 2 Легендарният аржентинец Диего Марадона даде ценни съвети на настоящия лидер на "гаучосите" Лионел Меси преди световното първенство в Русия. Напрежението върху Меси е огромно, като всички очакват той да поведе Аржентина към световната титла. Messi's got nothing to prove - so says Maradona:https://t.co/D29nh9N6hk — Goal (@goal) May 31, 2018 "Бих посъветвал Меси да се наслаждава на футбола. Дали Аржентина ще спечели титлата или не, той не трябва да обръща внимание на критиките. Меси няма какво да доказва. Не познавам Сампаоли и не знам неговата схема на игра. Но познавам повечето футболисти и знам, че ще дадат всичко от себе си на терена. Не искам да казвам, че Аржентина е фаворит, защото считаните за фаворити никога не печелят титлата", каза Марадона, цитиран от Omnisport. 0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 463 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

