Агентът на Милинкович-Савич коментира слуховете за Реал Мадрид

“Реал Мадрид? Той каза, че като дете е мечтал да играе за тях, но това е вдъхновение за всеки млад играч. Във футбола и живота обаче никога не знаеш какво ще донесе сутринта”, коментира Кежман пред Tuttomercatoweb.

Sergej Milinkovic-Savic - Serie A 17/18



35 games

12 goals

3 assists

55 passes per 90

80% pass accuracy

52 key passes (1.6 per 90)

55 successful dribbles (1.7 per 90)

55 tackles won (1.7 per 90)

102 aerials won (3.2 per 90)



More than ready to make that big move.