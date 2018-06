Какво правиш, Джей Ар? (видео)

Jr is on that henny lol pic.twitter.com/0GBhgXjVyt — Joel Embiid (@JoelEmbiid) June 1, 2018

He’s really tryna take that Shaqtin A fool MVP from me lmao — Joel Embiid (@JoelEmbiid) June 1, 2018

Did he think they were up one????? — Dirk Nowitzki (@swish41) June 1, 2018

— DeMarcus Cousins (@boogiecousins) June 1, 2018

‍ — DeMarcus Cousins (@boogiecousins) June 1, 2018

ЛеБрон Джеймс вкара 51 точки, Кливланд загуби от Голдън Стейт, но в крайна сметка всички говорят за Джей Ар Смит. Гардът се превърна в главно действащо лице във финалните секунди на мач №1 от финалите, когато при резултат 107:107 овладя борба в наападение, но не потърси стрелба или съотборник, а дриблира до изтичането на времето. След това срещата отиде в продължение, в което Уориърс поведоха с 1-0 по пътя към защитата на титлата си, печелейки със 124:114.Самият Смит обясни действията си след мача и каза, че е знаел какво прави и не е мисле, че Кливланд води. “Просто исках да изкарам топката и да потърся стрелба. Знам, че бяхме равни с Голдън Стейт”, каза той.Нестандартният му ход се превърна в абсолютен хит в социалните мрежи, при това не просто сред феновете, а и сред редица колеги на Джей Ар - Джоел Ембийд, Дирк Новицки, ДеМаркъс Казънс, Патрик Бевърли и още много други, чиито реакции можете да видите в следващите туитове: