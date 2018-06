НБА Голдън Стейт нанесе първото кроше във финалната битка 01 юни 2018 | 06:46 - Обновена 0 0 0 0 8



Двубоят бе изключително оспорван и вълнуващ, а зарядът и в двата тима бе огромен. В началото гостите взеха леко предимство и първи дръпнаха в резултата. Голдън Стейт обаче не им позволи да се откъснат сериозно и на полувремето имаше пълно равенство в резултата 56:56.

Curry. Cooking. ‍ pic.twitter.com/IdofUjTnCP — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 1, 2018

Клей Томпсън получи травма още в първата четвърт, но за щастие на домакините тя не се оказа сериозна и той скоро се завърна на терена, след като за кратко бе прегледан в съблекалнята.



По-късно пък ЛеБрон Джейм също пострада при опит за забивка, като получи удар в лицето от Дреймънд Грийн, но и той успя да продължи срещата, макар и със зачервено око.



От началото на третата четвърт инициативата отиде на страната на Уориърс, които поведоха в резултата и вече стояха по-стабилно на паркета. Кливланд обаче също не допусна да изостане сериозно и до последно държеше интригата, като дори на два пъти успяваше да си върне преднината.



Така се стигна до истинската драма в края. В последната минута Голдън Стейт водеше с точка, но страхотен пробив на ЛеБрон му донесе фаул и кош и две точки преднина за Кливланд.

Draymond was got t'd up after arguing this foul call. pic.twitter.com/jNRK6GFMlj — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 1, 2018

Последва доста спорна ситуация, при която вместо фаул в нападение на Кевин Дюрант, бе даден фаул на Джеймс в защита и Уориърс отново възстановиха равенството. След това ЛеБрон направи невероятен пробив, но Стеф Къри отговори с още по-впечатляващ пробив с фаул и кош, с който изведе тима му с точка напред.



Последната атака в мача бе за Кливланд, който си спечели фаул, но Джордж Хил пропусна втората стрелба, след това гостите спечелиха борбата под коша, но Джей Ар Смит не се ориентира добре и не успя да направи нищо смислено.

The Cavs let Game 1 slip through their fingers. pic.twitter.com/cwwBaQgzUs — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 1, 2018

В продължението Голдън Стейт се развихри и наниза няколко тройки, с които прати съперника в нокаут. В самия край на мача Тристан Томпсън бе изгонен за посягане с лакът към лицето на Ливингстън, а след това за малко да се стигне и до бой на терена, но страстите бързо бяха потушени.



В крайна сметка шампионите започнаха успешно защитата на титлата си. Стеф Къри бе най-резултатен за победителите с 29 точки, като освен се отчете с 9 асистенции и 6 борби. С 26 точки завърши Кевин Дюрант, а Клей Томпсън наниза още 24 точки за успеха на своя тим.

Game 1 of the Finals continues to be a struggle for LeBron. pic.twitter.com/M3LU8WIG0k — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 1, 2018

