Лека атлетика Бейкър свали още най-добрия резултат в света за сезона на 100 м 01 юни 2018 | 00:30 - Обновена 0 0 0 0 0



We have yet another world lead! @ronnie_baker14 delivers the performance of his life! He storms to a brilliant win over a quality field the men's 100m, bagging a 9.93 PB and WL!#RomeDL #DiamondLeague #RoadToTheFinal pic.twitter.com/AJxTcozwJ0 — IAAF Diamond League (@Diamond_League) May 31, 2018 Най-добър резултат в света за сезона беше постигнат и в бягането на 1500 метра при мъжете, където се наложи световният сребърен медалист от Лондон 2017 Тимъти Черуйот (Кения) с 3:31.22 мин.

Рони Бейкър продължава да е №1 в света за сезона на 100 метра, но американецът свали постижението си до 9.93 секунди (-0.4 м/сек), след като триумфира и на Диамантената лига в Рим. Бронзовият медалист на 60 м от Световното първенство в зала в Бирмингам тази зима имаше 9.97 сек до днес. Европейският рекордьор Джими Вико (Франция) успя да се пребори за втората позиция с 10.02 сек, а 19-годишният представител на домакините Филипо Торту направи поредното си силно бягане през сезона и финишира трети за 10.04 сек. Постижението му е само с една стотна по-бавно от личния му рекорд. Европейският шампион до 20 години опита да атакува 40-годишния национален рекорд на легендата Пиетро Менеа, който е 10.01 сек. Световният рекордьор и планетарен шампион на 60 м от тази зима Крисчън Коулман (САЩ) отново не успя да намери място в тройката и остана четвърти с 10.06 сек.Най-добър резултат в света за сезона беше постигнат и в бягането на 1500 метра при мъжете, където се наложи световният сребърен медалист от Лондон 2017 Тимъти Черуйот (Кения) с 3:31.22 мин.

Още по темата

0 0 0 0 0 РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 300

1