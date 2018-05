Тенис Григор Димитров продължава похода към първия 1/8-финал на "Ролан Гарос" 01 юни 2018 | 00:18 0 0 0 0 0 Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изправя срещу Фернандо Вердаско в трети кръг на "Ролан Гарос". Мачът е първи в програмата на третото по значимост и големина съоръжение - корт 1 - и ще започне в 12:10 часа българско време. ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ТУК! Ако победи 35-ия в света 34-годишен испанец, Димитров за първи път в кариерата си ще се класира на осминафиналите в Париж, а там може да го очаква носителя на 12 титли от "Големия шлем" Новак Джокович. В предишните си две участия в 3 кръг на "Ролан Гарос" Григор бе елиминиран именно от Ноле през 2013-а и от Пабло Кареньо-Буста миналата година. Кареньо-Буста е потенциален съперник на хасковлията на 1/4-финалите, какъвто е и Давид Гофен. Българинът постигна 50-ата си победа в "Шлема срещу Доналдсън, като вече изравни "баланса си" в Париж, където към момента има 7 победи в 14 мача. На Australian Open, където миналата година игра полуфинал, а тази - 1/4-финал, съотношението е 20 победи и 8 загуби. На “Уимбълдън”, където също има записан полуфинал през 2014-а, той има 15 успеха и 8 поражения, а на US Open е 8-7. That's how it's done!!!@GrigorDimitrov defeats @JaredD in a 5 set, 4 hour marathon. #RG18 #MyTennisLife pic.twitter.com/f8kmBqiKOK — Tennis Channel (@TennisChannel) May 30, 2018 Димитров вече защити 90-те точки от миналия сезон в Париж и отсега нататък може само да надгражда над настоящия си актив от 4870 пункта. Ако победи Вердаско, ще събере 4960, а независимо от представянето му, ще се завърне на 4-о място в света, стига Марин Чилич да не повтори участието си на четвъртфиналите от 2017-а. Fernando Verdasco's last victory against a player ranked 10 or above was in BNP Paribas Open 2018 against Grigor Dimitrov (4), 7-6(4) 4-6 6-3 #rolandgarros pic.twitter.com/HZ5FlmOOMl — TennisFacts (@TennisFactStats) May 31, 2018

Двубоят с Вердаско е пети за хасковлията, като досега двамата са си поделили две победи - вижте тук повече подробности за предишните им мачове, както и повече информация за испанеца, който в началото на месец май завоюва юбилейната си победа номер 500 в световния тур.

Пред Sportal.bg в четвъртък треньорът на Григор Даниел Валверду посочи какво трябва да се подобри в играта на българина, за да може да запише първия си осминафинал в Париж в кариерата. 10-8 IN THE FIFTH!!!!!



Grigor #Dimitrov wins an epic second round match 6-7 6-4 4-6 6-4 10-8 against #Donaldson after 4 hours and 19 minutes!#RG18 pic.twitter.com/vuTVDX9QGn — hbopinions (@hbopinions) May 30, 2018

И Димитров, и Вердаско, имаха изключително изтощителни мачове на "Ролан Гарос" до момента. Шампионът от Финалите на АТР преодоля лесно първото си препятствие в лицето на Мохамед Сафуат, но после прекара 4 часа и 22 минути на корта за петсетовия успех над Джаред Доналдсън. Вердаско пък започна с маратон от 4 часа и половина срещу Йошихито Нишиока, преди лесно да елиминира Гуидо Андреоци. Димитров вече защити 90-те точки от миналия сезон в Париж и отсега нататък може само да надгражда над настоящия си актив от 4870 пункта. Ако победи Вердаско, ще събере 4960, а независимо от представянето му, ще се завърне на 4-о място в света, стига Марин Чилич да не повтори участието си на четвъртфиналите от 2017-а.И Димитров, и Вердаско, имаха изключително изтощителни мачове на "Ролан Гарос" до момента. Шампионът от Финалите на АТР преодоля лесно първото си препятствие в лицето на Мохамед Сафуат, но после прекара 4 часа и 22 минути на корта за петсетовия успех над Джаред Доналдсън. Вердаско пък започна с маратон от 4 часа и половина срещу Йошихито Нишиока, преди лесно да елиминира Гуидо Андреоци. 0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 23

1