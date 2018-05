Лека атлетика Манионга с нов най-добър резултат в света за сезона 01 юни 2018 | 00:08 0 0 0 0 0

It was a very tough contest for the world champion, but @lvjumper7 produces a world lead of 8.58m, seeing off the excellent Juan Miguel Echevarría to stay unbeaten in the competition!#RomeDL #DiamondLeague #RoadToTheFinal pic.twitter.com/NFuCthVwBN — IAAF Diamond League (@Diamond_League) May 31, 2018 Страхотно състезание в сектора направи и световният първенец в зала от тази зима Хуан Мигел Ечевария. 19-годишният кубинец завърши втори с личен рекорд от 8.53 м (+0.5 м/сек). Бронзовият световен медалист от Лондон 2017 Русвал Самаи (РЮА) завърши трети с 8.34 м (+0.9 м/сек).



Virtually nothing to choose between them in the men's pole vault, with a victory from @samkendricks blowing their #RaceToTheFinal wide open@R_Holzdeppe 8 points@samkendricks 8 points@airlavillenie 8 points#DLRome #DiamondLeague pic.twitter.com/c2nIfu2AhW — IAAF Diamond League (@Diamond_League) May 31, 2018 В сектора за овчарски скок в отсъствието на световния рекордьор Рено Лавийени над всички беше планетарният шампион от Лондон през миналата година Сам Кендрикс. Американецът спечели надпреварата с 5.84 м, а тройката допълниха други двама световни шампиони - Павел Войчеховски (Полша) завърши втори с 5.78 м, а германецът Рафаел Холцдепе се нареди трети с 5.62 м.



Световният шампион в скока на дължина на открито Луво Манионга постигна нов най-добър резултат в света за сезона по време на Диамантената лига в Рим. Южноафриканецът, който до момента беше №1 в планетарната ранглиста с 8.56 м от Шанхай, добави още два сантиметра към постижението си за сезона. Манионга постигна 8.58 м (0.0 м/сек) още във втория си опит в италианската столица и малко не му достигна да подобри рекорда на турнира на американеца Дуайт Филипс от 8.61 м, постигнат през 2009 г. Най-добрият резултат в кариерата на Манионга е 8.65 м.Страхотно състезание в сектора направи и световният първенец в зала от тази зима Хуан Мигел Ечевария. 19-годишният кубинец завърши втори с личен рекорд от 8.53 м (+0.5 м/сек). Бронзовият световен медалист от Лондон 2017 Русвал Самаи (РЮА) завърши трети с 8.34 м (+0.9 м/сек).В сектора за овчарски скок в отсъствието на световния рекордьор Рено Лавийени над всички беше планетарният шампион от Лондон през миналата година Сам Кендрикс. Американецът спечели надпреварата с 5.84 м, а тройката допълниха други двама световни шампиони - Павел Войчеховски (Полша) завърши втори с 5.78 м, а германецът Рафаел Холцдепе се нареди трети с 5.62 м.

