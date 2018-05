Лека атлетика Отново отлична Демирева втора на Диамантената лига в Рим, Ласицкене №1 в света 31 май 2018 | 22:57 - Обновена 0 0 0 0 0



Once again only the bar can stop Lasitskene from going any further, bagging a 2.02m world leading jump to take her unbeaten run to 14, remaining well on top of the Diamond League pile!#RomeDL #DiamondLeague #RoadToTheFinal pic.twitter.com/rSIdeT54d1 — IAAF Diamond League (@Diamond_League) May 31, 2018 За втори път през сезона Демирева беше победена единствено от световната шампионка Мария Ласицкене, която този път спечели надпреварата с най-добър резултат в света за сезона от 2.02 м. Тя се справи с тази височина от първи опит, след като преди това имаше една грешка на 1.91 м, но премина успешно 1.94 м и 1.97 м. Ласицкене атакува и рекорда на турнира на Шонте Лоу (САЩ) от 2.03 м от 2010 г., след като постави летвата на 2.04 м, но това се оказа непосилна височина за нея тази вечер. Третото място днес зае представителката на домакините Елена Валтортигара с 1.94 м, но скочени от втори опит.



Демирева остави след себе си сребърната световна медалистка от Лондон 2017 Юлия Левченко (Украйна), която завърши пета с 1.94 м, но скочени от трети опит, световната шампионка в зала от Портланд 2016 Вашти Кънингам (САЩ), която остана шеста също с 1.94 м, както и медалистката от Световното първенство в зала в Бирмингам тази зима Алесия Трост (Италия), която днес остана седма с 1.88 м.

Мирела Демирева се представи отлично и във втория си диамантен старт за сезона. След като в Шанхай по-рано през месеца сребърната олимпийска медалистка от Рио завърши втора след световната шампионка Мария Ласицкене, българката повтори класирането си и на Диамантената лига в Рим. Демирева завърши втора с изравнен личен резултат за сезона от 1.94 метра. Днес тя беше много прецизна и скочи от първи опит всички височини от 1.84 м до 1.94 м. Тя направи и три неуспешни опита за атака на личния си рекорд от 1.97 м и при втория беше доста близо до преминаване над летвата.

