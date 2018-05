Лека атлетика Страхотна Ивет с второ място на 200 м на Диамантената лига в Рим 31 май 2018 | 22:37 - Обновена 0 0 0 0 1 Ивет Лалова-Колио продължава с великолпеното си представяне от началото на сезона. В дебютното си участие за 2018 г. в Диамантената лига в Рим тази вечер българката завърши втора на 200 метра с личен рекорд за сезона от 22.64 секунди (-1.7 м/сек). С този резултат Ивет излезе на трето място в европейската ранглиста за годината. Мари-Жозе Та Лу (Кот д'Ивоар), която има две диамантени победи на 100 м този сезон и оглавява планетарната ранглиста с 10.85 сек, спечели с 22.49 сек - най-добър личен резултат за сезона. Бронзовата медалистка на 60 метра от Световното първенство в зала в Бирмингам тази зима Муджинга Камбунджи (Швейцария) се нареди трета с 22.76 сек. .@majo10s70 was simply too good. The world silver medallist pulls away down the home straight for a dominant victory in the women's 200m with 22.49 season's best ahead of Ivet Lalova-Collio with 22.64!#RomeDL #DiamondLeague #RoadToTheFinal pic.twitter.com/4z0P7fvKeh — IAAF Diamond League (@Diamond_League) May 31, 2018



Още по темата

0 0 0 0 1 РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 2404 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1