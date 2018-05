Тенис Надал прегази Пея за 81-ата си победа на "Ролан Гарос" 31 май 2018 | 18:54 - Обновена 0 0 0 0 1 Носителят на 16 титли от "Големия шлем" и световен номер 1 Рафаел Надал този път загуби само четири гейма на "Сюзан Ланглен" (Жулиен Бенето - Хуан Мартин дел Потро се проведе на "Филип Шатрие"), постигайки 81-ата си победа на "Ролан Гарос" - 6:2, 6:1, 6:1 за 125 минути игра срещу аржентинеца Гуидо Пея. Матадора имаше затруднения в първия сет, въпреки че резултатът не го подсказваше, а след това всичките усилия на 78-ия в света да се задържа в разиграванията и да опитва да е равностоен от основната линия не се увенчаха с никакъв успех. Следващият противник на Краля на клея в трети кръг в Париж ще бъде доста удобен за него - Ришар Гаске, който няма победа в 15 мача с Надал и е спечелил само четири сета срещу него. Laser focus.@RafaelNadal drops just four games en route to defeating Guido Pella 6-2 6-1 6-1. Moves into the third round.#RG18 pic.twitter.com/bKpC2ekHzN — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2018 Както често се случваше от началото на сезона на клей, Надал започна с колеблив първи сервис-гейм и поради малкото вкарани първи подавания се стигна набързо до 0-40. Испанецът обаче не позволи да бъде пробит, макар това рядко в миналото да е водело до сериозни неприятности. Той спаси общо четири брейк точки и при второто равенство успя да вземе необходимите две поредни точки. След това Пея проведе два перфектни сервис-гейма, а Надал също без проблеми спечели своето подаване за 2:2, но именно в шестия гейм дойде решителният за изхода от двубоя брейк. "He is looking so good!"@GregRusedski1 on the improvements Nadal has made to his game #RG18 pic.twitter.com/kcU4QxDnrD — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 31, 2018 Надал поведе с 15-40, но след това сам си стъжни живота с три последователни непредизвикани грешки при дълги разигравания. Геймът премина през три дюса, преди Рафа все пак да се възползва от третия си шанс за пробив и да поведе с 4:2. Направи впечатление как Матадора държи да приключи първия сет възможно най-бързо, защото не се отказа до последно да преследва затваряне на частта на посрещане, въпреки че осмият гейм продължи цели 13 минути. Пея не престана да се бори и отрази цели четири сетбола, като зрителите видяха и седем дюса, но в крайна сметка Краля на клея издебна момента да приключи спора с 6:2. Another dominant performance from the King of Clay. Nadal powers past Guido Pella, 6-2, 6-1, 6-1. Makes it 32 consecutive sets won at #RG and will face Richard Gasquet in round 3. [Getty] pic.twitter.com/JOJNmmvqF8 — TennisNow (@Tennis_Now) May 31, 2018 Пея заслужи симпатиите на публиката с непоколебимото си поведение на корта и способността да се съпротивлява от основната линия в не един и два случая, но винаги когато пробваше да бъде прекомерно рисков, правеше скъпа грешка. Въпреки че не е известен с “подаръците” към съперниците си, Надал си позволи лукса да направи 13 грешки - колкото и Пея, а уинърите бяха 14:9 за испанеца, който отново беше безмилостен по отношение на форхенда по обратния диагонал. Rafael Nadal is the first male player in the Open Era to win in the @rolandgarros second round at 14 successive editions (next 13 in a row by Djokovic). #RG18 — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) May 31, 2018 Вторият сет бе доста по-скоростен и приключи само за 32 минути, след като Пея отново почна с допускане на пробив, който дойде с обрат от 40-0. Матадора бе перфектен, но мрежата му помогна значително за осъществяване на брейка, след който сякаш интригата в сета съвсем бе елиминирана. Краля на клея проби на нула за 4:0 и бе безмилостен от свой начален удар, като Пея спечели общо само три точки от посрещане и взе само гейм. Надал бе далеч по-дисциплиниран със само три грешки и цели 13 уинъра (всичките впечатляващи), докато аржентинецът направи три печеливши удара и сбърка осем пъти. Sans forcer, Rafael Nadal se qualifie pour le 3e tour



2h03

6-2 6-1 6-1

Sans forcer, Rafael Nadal se qualifie pour le 3e tour



2h03

6-2 6-1 6-1

Prochain match contre Richard Gasquet #RG18 pic.twitter.com/xj4hQKWqTe — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2018 Третият сет започна по-обнадеждаващо за Пея, който взе на нула първото си подаване, но допусна пробив при второто. При 3:1 аржентинецът продължи да се опитва да не отстъпва на противника си от основната линия, но за разлика от първия, този път зашеметяващите изпълнения на Надал не намираха отговор - той се нуждаеше от цели пет брейк-бола, но все пак проби отново за 4:1. Пея успя да спечели първата си точка при посрещане, но загуби мача с нов допуснат пробив от втория опит - 6:2, 6:1, 6:1 за 125 минути.

