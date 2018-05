Тенис Треньорът на Григор пред Sportal.bg: Целта е да намалим грешките 31 май 2018 | 18:32 - Обновена 0 0 0 0 4 Sportal.bg от какво е доволен и какво иска да се подобри в играта на българския тенисист след първите му два мача на "Ролан Гарос".



"Мисля, че справи се в първия мач много добре, особено в началото. Загуби малко концентрация в средата на втория сет, но като цяло се справи с очакванията от първия мач много добре, игра солидно", сподели Валверду.



"Вчера беше много дълъг мач и беше доста топло. Видяхте при съперника му това се отрази физически. Този двубой показа, че работим правилно за физическата подготовка на Григор и той е готов да играе дълги мачове дори когато е горещо.



Срещу Доналдсън всеки сет бе оспорван, което означава, че имаше напрежение през цялото време. Понякога има дълъг мач, но не всички сетове са оспорвани. Да играе над четири час при тези обстоятелства - това е добър знак. Показва, че Григор е добре подготвен. Той се бореше отлично, но в някои моменти от мача направи прекалено много грешки. Целта за следващия мач е да намалим до минимум тези грешки", коментира специалистът от Венецуела.



Marathon man!@GrigorDimitrov fights past Jared Donaldson 6-7(2) 6-4 4-6 6-4 10-8 in four hours and 19 minutes pic.twitter.com/6MLXRR0ibz — Tennis TV (@TennisTV) May 30, 2018

Валверду сподели и какво трябва да направи Григор утре срещу Вердаско, за да има шансове за успех: "Очаква ни труден мач на клей. Вердаско имаше много добри резултати в миналото. Той играе отлично от началото на турнира и вчера спечели убедително.



"Ще бъде предизвикателство. Трябва да се фокусираме върху това да намалим непредизвиканите грешки и в същото време да се опитваме да сме агресивни, така че Вердаско да не е в комфортната си зона, което означава да играе много с форхенда си и да изтегля Григор назад. Трябва да се опита да накара Вердаско да се чувства некомфортно с разнообразна игра".



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Париж

