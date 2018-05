Испания Зидан си тръгна, за да не бъде уволнен, смята Капело 31 май 2018 | 18:22 - Обновена 0 0 0 1 1 Бившият старши треньор на Реал (Мадрид) Фабио Капело смята, че Зинедин Зидан е искал сам да вземе решение относно бъдещето си, а не да чака да бъде уволнен от Кралския клуб. Днес 45-годишният французин подаде оставка от поста старши треньор на Сантяго Бернабеу. "Казвате, че Зидан е обявил раздялата си с Реал? Той искаше да вземе решение по-рано, за да не позволи някой друг да вземе решение. Ако мадридския отбор беше загубил финала, то Флорентино Перес щеше да го уволни, предполага Капело. Зинедин Зидан дойде някакси като временен вариант през 2016-а година и водеше отбора до днес. В този период от 2016-а до 2018-а година той спечели три пъти Шампионската лига, а един път спечели и титлата в Примера дивисион. А Капело беше начело на тима в два периода с разлика от 10 години. Първият му период беше от 1996-1997 година, а след това се върна 2006-2007. Капело спечели две титли на Испания. Zidane's win rate in charge of @realmadrid was 70% in 149 games in charge.



Zinedine Zidane steps down as Real Madrid boss - reaction LIVE! https://t.co/5Q64Jg4PT3 pic.twitter.com/ns0PAC0S7l — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 31, 2018 "В момента Перес иска да бъде нещо като треньор на отбора. Ако спечелиш, той е щастлив. Ако не се спечели трофей, някой трябва да бъде виновен. Аз бях уволнен по абсолютно същия сценарий. "Не мисля, че Зизу е имал предложения от други отбори, защото едва ли има такива, които биха предположили как ще бъде свободен дни след триумфа. Според мене Зидан подаде оставка, за да покаже на Перес, че не друг взима решенията за него, а самият той. Попитан кой би посочил за наследник на Зидан, 71-годишният италианец заяви: "Добър временен вариант би бил Гути. Ако не е той, най-добре е да вземат Антонио Конте или Маурицио Сари, посъветва ги Капело.

