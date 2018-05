Тенис Шарапова и Халеп уверено продължават напред 31 май 2018 | 18:09 0 0 0 0 0

Шампионката от 2012 и 2014 година пласира 29 печеливши удара. Тя допусна пробив в първия гейм на мача, но стигна до обрат в първия сет, а във втората част поведе с 4:1 по пътя си към крайната победа.

Следващата съперничка на Шарапова ще бъде шестата в схемата Каролина Плишкова, която елиминира сънародничката си Луцие Шафаржова в изцяло чешки сблъсък с 3:6, 6:4, 6:1.

La diva @MariaSharapova qualifiée pour le 3e tour après une rude bataille en deux sets contre Donna Vekic. #RG18 pic.twitter.com/d66tS6kkOr — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2018 Плишкова триумфира, след като взе осем от последните девет гейма в мача. С успеха тя изравни най-доброто си представяне на "Ролан Гарос" от 2016 година. Финалистката от миналия сезон Халеп нямаше особени проблеми и се наложи над Тейлър Таунзънд (САЩ) с 6:3, 6:1. Румънката ще играе срещу Андреа Петкович (Германия), която се справи с Бетани-Матек Сандс (САЩ) с 76:0, 7:6(5). "It's always a pleasure to come back here to Roland Garros and play matches - it’s my favourite Grand Slam. I love to play on this court for this atmosphere."@Simona_Halep #RG18 pic.twitter.com/bVsDX6Atkx — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2018 Вицешампионката в Париж през 2010 година Саманта Стоусър (Австралия) също продължава напред с успех над 30-ата поставена Анастасия Павлюченкова (Русия) с 6:2, 7:6(1), след като навакса изоставане от 3:5 гейма във втория сет. ¡Sed de tenis!

¡Sed de tenis!

Thirst for tennis!#RG18 pic.twitter.com/O20stELctX — Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) May 30, 2018 В третия кръг тя ще има далеч по-тежка задача срещу шампионката от 2016 година и номер 3 в схемата Гарбине Мугуруса (Испания). Мугуруса спечели срещу участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Фиона Феро с 6:4, 6:3.

