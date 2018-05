Тенис На Серина й било много трудно срещу мъж на корта 31 май 2018 | 16:46 - Обновена 0 0 0 1 2 Серина Уилямс имаше нестандартен партньор в тренировките по време на подготовката си за "Ролан Гарос". Носителката на 23 титли от Големия шлем връщаше спортната си форма в академията на Патрик Муратоглу, а в едно от заниманията на корта бе заедно с Бърнард Томич. Американката даде интервю от Париж, в което разказа за тренировката си и обясни колко трудно е да се играе срещу мъж. The return of Team Williams...@serenawilliams @Venuseswilliams pic.twitter.com/8mBHITF92B — Venus Williams (@Venuseswilliams) May 30, 2018 „Рядко играя срещу АТР играчи, въпреки че не знам защо, но е страхотно. Забавлявах се много, беше изключително трудно. Не знам как бих се справила, ако играехме точки. Изживяването обаче беше хубаво и ми помогна да си върна състезателни дух“, каза Уилямс. Запитана за програмата си, Серина каза: „Мой приоритет е Олимпия. Дала съм на тениса толкова много, а и той на мен. Няма как да съм по-благодарна. Поставям я на първо място, заедно с Господ и семейството. Всичко останало ще се нареди.“ TennisKafe.com

