Челси се отказа от новия стадион заради проблемите на Абрамович

Планът бе новият стадион да бъде с капацитет от 60 000, като приблизителната му цена се изчисляваше на близо 1 милиард паунда.



Това решение идва само няколко дни, след като на собственика на Челси Роман Абрамович бе отказана виза за Великобритания. Впоследствие руският милиардер получи израелско гражданство, което му дава право да пребивава на Острова за срок от шест месеца. От Челси не посочват срок, в който решението може да бъде преразгледано. Chelsea Football Club announces today that it has put its new stadium project on hold...



More: https://t.co/KelXpy9zgP pic.twitter.com/mofiocesAo — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 31, 2018 Челси замрази плановете за изграждане на нов клубен стадион. Лондончани оповестиха решението си с кратко изявление, публикувано на официалния сайт. Като мотив се изтъква "сегашният неблагоприятен инвестиционен климат".

