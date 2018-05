Англия Евертън ще опита да привлече звезда на Бешикташ с бартер 31 май 2018 | 15:56 0 0 0 0 4 #Everton has offered 12 million euro + #DanyKlaassen to #Besiktas for #OguzhanOzyakup. — TurkishFootballNews (@TRFootballUpdat) May 31, 2018 Евертън ще опита да привлече силно желания в последните месеци турски халф Огузан Озякуп с бартер, съобщава "Фанатик". Англичаните опитаха на няколко пъти в последните месеци да привлекат полузащитника, но вместо това да се случи, той получи нов договор от Бешикташ и сложи подписа си под клауза за разтрогване в размер на 12 милиона британски лири. Евертън планира да привлече Озякуп, но не желае да плаща и стотинка. Вместо това, тимът от град Ливърпул планира да изпрати в Турция халфа Дейви Клаасен, който не се вписа в състава и изигра само три мача за първенството. Клаасен беше привлечен в Евертън миналата година от Аякс.

