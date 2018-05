Тенис Марин Чилич с повече от очакваното проблеми във 2 кръг 31 май 2018 | 15:46 0 0 0 0 0 Marin Cilic avanza a la tercera ronda de #RolandGarros al vencer a Hubert Hurkacz por 6-2, 6-2, 6-7(3) y 7-5. Su próximo rival Steve Johnson pic.twitter.com/dcmLYPeKO8 — Respiro Tenis (@Respiro_Tenis) May 31, 2018

Хърватинът, четвъртфиналист на "Ролан Гарос" от миналия сезон, пласира 48 печеливши удара, два пъти повече от съперника. Той нямаше проблеми в първите два сета, на постепенно Хуркач подобри играта си и затрудни максимално Чилич в следващите два. Следващият съперник на хърватина ще бъде Стийв Джонсън (САЩ), който се справи с Ян-Ленард Щруф (Германия) с 6:4, 6:7(5), 6:2, 6:2. @cilic_marin advances to the third round of the #FrenchOpen defeating Hurkacz 6-2 6-2 6-7(3) 7-5. #RG18 pic.twitter.com/zddIJnZrqw — Buzi Brown (@brown_buzi) May 31, 2018 Хърватинът Марин Чилич се класира за третия кръг на Откритото първенство на Франция по тенис . Поставеният под номер 3 Чилич елиминира полския квалификант Хуберт Хуркач с 6:2, 6:2, 6:7(3), 7:5 след почти три часа игра.Хърватинът, четвъртфиналист на "Ролан Гарос" от миналия сезон, пласира 48 печеливши удара, два пъти повече от съперника. Той нямаше проблеми в първите два сета, на постепенно Хуркач подобри играта си и затрудни максимално Чилич в следващите два. Следващият съперник на хърватина ще бъде Стийв Джонсън (САЩ), който се справи с Ян-Ленард Щруф (Германия) с 6:4, 6:7(5), 6:2, 6:2.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 894

1