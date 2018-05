Мондиал 2018 Радост в Перу: Гереро ще участва на Световното 31 май 2018 | 15:35 - Обновена 0 0 0 0 2

BREAKING: Paolo Guerrero is eligible to play at the World Cup! Please find attached the official release from the Swiss Federal Courts:



PAOLO GUERRERO SE VA AL MUNDIAL!https://t.co/sERDPHvEeP pic.twitter.com/Ndix37CcKI — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) May 31, 2018



Капитанът на Перу Паоло Гереро ще участва на световното първенство в Русия, след като Федералният съд на Швейцария замрази към момента наказанието на звездата на южноамериканската страна. Арбитражният съд в Лозана също потвърди, че няма да създава пречки по отношение на участието на Гереро на Мондиал 2018. 34-годишният Гереро бе наказан за 14 месеца заради употреба на кокаин и по този начин бе на косъм да пропусне първото участие на Перу на световно първенство от 36 години насам. От Швейцария наблегнаха на инфомацията, че наказанеито не е отменено, а само замразено за след Мондиал 2018.

