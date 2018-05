Тенис Тийм издържа теста във втори кръг на "Ролан Гарос" 31 май 2018 | 15:25 - Обновена 0 0 0 0 2 La tête de série 7, @ThiemDomi passe au 3e tour. Victoire en 4 sets 6-2 2-6 6-4 6-4 face à l'espoir Grec Stefanos Tsitsipas. #RG18 pic.twitter.com/Sm5KkBuKZy — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2018

За разлика от снощи, когато имаше доста сериозни проблеми при изпълнението на начален удар, този път Тийм бе несравнимо по-ефективен и дори спечели всичките разигравания след първия си сервис, с изключение на двойна грешка. От друга страна, Циципас не можеше да се противопостави по същия начин на съперника си от основната линия и няколко пъти вербално изрази недоволството от играта си, като дори бе предупреден от съдията за използвания език. Third round bound @ThiemDomi secures his spot in the 3R for the third straight year with 6-2 2-6 6-4 6-4 win over Stefanos Tsitsipas. #RG18 pic.twitter.com/1S42aqCuEl — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2018 Вчерашната порция от дуела бе по-равностойна и с повече интрига, защото и двамата демонстрираха отличните си способности да правят уинъри и да придават височина на топката, дори да разиграват дълбоко зад основната линия. 45-36 в полза на Тийм бяха печелившите удари, а гъркът направи две повече непредизвикани грешки (41-39). Австриецът завърши мача с 61% успеваемост от първи сервис (24% във втория сет) срещу 59% за Циципас, но печелеше повече точки и при първи вкаран начален удар, и при втори - 76% и 58% срещу 64% и 47%. В следващия кръг Тийм ще срещне Матео Беретини, който отстрани Ернест Гулбис. Седмият поставен Доминик Тийм постигна отлична победа с 3:1 сета срещу финалиста от Барселона Стефанос Циципас и се класира за третия кръг на “Ролан Гарос”. Австриецът надделя с 6:2, 2:6, 6:4, 6:4 за 2 часа и 44 минути игра, като всъщност двубоят започна във вечерната сесия вчера и бе прекъснат поради тъмнина след третия сет. Доиграването се проведе при коренно различни условия на дневна обстановка и съответно по-бърз корт.За разлика от снощи, когато имаше доста сериозни проблеми при изпълнението на начален удар, този път Тийм бе несравнимо по-ефективен и дори спечели всичките разигравания след първия си сервис, с изключение на двойна грешка. От друга страна, Циципас не можеше да се противопостави по същия начин на съперника си от основната линия и няколко пъти вербално изрази недоволството от играта си, като дори бе предупреден от съдията за използвания език.

