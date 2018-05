Испания Рамос към Зизу: И като футболист се отказа на върха! Благодаря ти за всичко 31 май 2018 | 15:22 - Обновена 0 0 0 0 4



“Както беше като футболист, така и сега като треньор ти реши да кажеш “довиждане”, докато беше на върха - коментира Рамос в социалните мрежи. - Благодаря ти за тези изключителни 2,5 години. Наследството ти никога няма да изчезне. Това беше един от най-успешните периоди в историята на любимия ни клуб.”



“Ти и екипът ти се доказахте като страхотни професионалисти. Научих много като играч и човек под твое ръководство. Пожелавам ти всичко най-добро”, обърна се Даниел Карвахал.

Instagram | Isco: "It has been an honor to work with you, to learn every day and to win all together because you have managed to make this team something historic ... I wish you the best hug pic.twitter.com/wf7gUUcVZT — Real Madrid Info (@RMadridInfo) May 31, 2018

“За мен беше чест да работим заедно, всеки ден да се уча от теб и заедно да печелим. Ти направи така, че този тим постигна нещо историческо. Прегръщам те”, включи се пък Иско.



