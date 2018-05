Испания Зидан мислел да остане при загуба във финала 31 май 2018 | 14:52 - Обновена 0 0 0 0 0

“Ако бяхме загубили финала от

Зинедин Зидан призна, че триумфът в Шампионската лига този сезон е бил решаващ за решението му да си тръгне от Реал Мадрид . По-рано днес французинът разкри, че напуска, защото смята, че няма как да продължи да печели трофеи начело на тима.“Ако бяхме загубили финала от Ливърпул , може би щях да остана. През сезона се видя, че имаме проблеми и случилото се в турнира за Купата на Испания и първенството беше показателно. Отпадането от Леганес за купата - онази загуба в Мадрид, беше най-тежкият ми момент в Реал. Няма обаче да разкрия кога взех решението да подам оставка. На 20 февруари бях подписал нов договор и тогава вярвах, че трябва да остана начело на отбора, но постепенно промених мнението си", коментира треньорът.

