Европейски футбол Засега Зизу няма да продължава да работи 31 май 2018 | 14:34 - Обновена 0 0 0 0 2



“Не съм се изморил от треньорството - все пак го правя от само три сезона. Не си търся нов клуб, през следващия сезон няма да работя”, категоричен беше Зизу.

Zinedine Zidane leaves Real Madrid with an amazing legacy:

Champions Leagues

Club World Cups

UEFA Super Cups

La Liga

Supercopa pic.twitter.com/yr1sGH3POf — Yomi Olaimolu (@Mannyalways007) May 31, 2018

Французинът разкри, че е говорил лично само с капитана След като си тръгне от Реал Мадрид Зинедин Зидан няма веднага да поема друг отбор. Той гарантира това по време на пресконференцията си, на която обоснова решението си да напусне след 9 трофея в рамките на 2,5 години.“Не съм се изморил от треньорството - все пак го правя от само три сезона. Не си търся нов клуб, през следващия сезон няма да работя”, категоричен беше Зизу.Французинът разкри, че е говорил лично само с капитана Серхио Рамос , но новината е било съобщена и на всички останали футболисти: “Видях се със Серхио и той заяви, че уважава решението ми. Пожела ми много късмет. Рамос е лидер на отбор и му казах, че за мен беше удоволствие да работя с него. Ще имам специална среща пак с него и останалите капитани."

Още по темата

0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3942 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1