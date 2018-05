Тенис Мугуруса лесно прескочи 2 кръг в Париж 31 май 2018 | 14:14 0 0 0 0 0 ¡Sed de tenis!

Thirst for tennis!#RG18 pic.twitter.com/O20stELctX — Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) May 30, 2018

В следващия кръг Мугуруса ще срещне австралийката Саманта Стоусър, която се справи с 6:2, 7:6(1) с рускинята Анастасия Павлюченкова. Финалистката на "Ролан Гарос" за 2010 година изоставаше в резултата в началото и на двата сета, с но с големия си опит успя да направи обрати и да спечели. "The French Open is 'that' tournament for me, it’s special, I’m so motivated and I’m so happy."



- @GarbiMuguruza #RG18 pic.twitter.com/fHwyQ7LNfG — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2018

За третия кръг в Париж се класира и белгийката Елизе Мертенс. 16-ата в основната схема победи с 6:3, 6:4 британката Хедър Уотсън. Срещата се превърна в истински фестивал на пробивите, след като в 13 от общо 19 гейма сервиращата тенисистка загуби подаването. Особено фрапантна бе ситуацията в първия сет, когато от девет изиграни гейма зрителите видяха осем пробива. За място на осминафиналите Мертенс ще играе с победителката от двубоя между Дария Гаврилова (Австралия) и Бернарда Пера (САЩ). .@elise_mertens keeps up her brilliant record against Watson to advance at @rolandgarros--> https://t.co/ozL1ElTHSc pic.twitter.com/iBa2uSn207 — WTA (@WTA) May 31, 2018

На 1/16-финал се класира и словачката Магдалена Рибарикова. 19-ата в схемата Рибарикова победи с 6:2, 6:4 швейцарката Белинда Бенчич.

