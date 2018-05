Испания Зидан обясни изненадващото си решение 31 май 2018 | 14:16 - Обновена 0 0 0 1 17



“Вчера говорих с Флорентино Перес и му казах, че не искам да оставам тук и през следващия сезон - коментира Зизу. - Знам, че това е странно за всички, но мисля, че това е правилното решение. Този отбор трябва да продължи да побеждава, но аз мисля, че след 3 години е нужна промяна - нещо различно, нова методология. Как мога да продължа да изисквам максималното от играчите след всичко това. Ето защо взех това решение. Това е клубът, който обичам, обичам и президента, който изгради този голям клуб и винаги ще съм благодарен. Промяната обаче е нужна, така смятам." “Да, това може да не е “сбогом”, а “ще се видим пак” - продължи Зидан. - Винаги ще бъда наблизо. Може би хората мислят, че бъркам, но за мен аз съм прав. Не съм убеден на 100%, че ще продължим да побеждаваме. А когато имам такива съмнения, то значи е време да си тръгна." 1 - Zinedine Zidane is the first manager to leave his club after winning the Champions League since Jupp Heynckes in 2013. Legend. pic.twitter.com/AKgUK04cuG — OptaJean (@OptaJean) May 31, 2018 "Ако бях останал, щеше да е по-трудно за нас да печелим. Това се видя в първенството и Купата на Испания, където не се представихме добре. Когато усетя, че дадена кампания няма да завърши добре, то е по-хубаво изобщо да не я започвам. Така усещах нещата като футболист, така е и сега", добави френският специалист. "С президента говорихме за нови футболисти, как да подсилим тима, но не това е причината за напускането ми", завърши Зидан. Наставникът Зинедин Зидан обоснова решението си да напусне Реал Мадрид след толкова успешен период, в който той спечели три поредни Шампионски лиги. Според него отборът се нуждае от промяна, защото с него като треньор вече е постигнал всичко.

Още по темата

