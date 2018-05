Тенис Важното накратко за следващия опонент на Димитров в "Ролан Гарос" 31 май 2018 | 11:54 - Обновена 0 0 0 0 1

Some Ups and down from @GrigorDimitrov yesterday but what a match!!! #RolandGarros https://t.co/FhL7GUtIRK pic.twitter.com/SEfvauCEty — Anthony (@Tonioj31) May 31, 2018 Вердаско и Димитров са се изправяли един срещу друг четири пъти и са си поделили две победи. През 2013-а в Бастад (клей) испанецът печели оспорван трисетов дуел със 7:6(3), 5:7, 7:5 и се класира на финал. През 2014-а в Пекин (открит твърд корт) във втори кръг Димитров побеждава също в три сета - 6:1, 3:6, 6:3, а следващата му победа е на клей в първи кръг в Монте Карло през 2015-а - 6:4, 4:6, 6:4. Послендата им среща е от тази година на твърдите кортове в Индиън Уелс, където отново в три сета испанецът елиминира Димитров. За първи път този сезон в турнирите на клей Вердаско ще играе трети мач, след като отпадна в първи кръг в Рим и във втори в Мадрид и Монте Карло. Най-доброто му постижение в "Ролан Гарос" е осминафинал през 2007, 2008, 2009, 2010, 2014 и 2017, докато Григор за първи път ще се опита да стигне тази фаза, което ще се случи при трети успех над испанеца. За да стигне до трети кръг на "Ролан Гарос", Вердаско изигра два много различни мача - първата му победа срещу Йошихито Нишикоа дойде след пет сета и цели четири часа и половина на корта, а втората над Гуидо Андреоци бе постигната значително по-лесно с 6:3, 6:2, 6:2 и само 124 минути игра. Любопитното е, че срещу японеца в първия си двубой Вердаско направи цели 101 непредизвикани грешки и въпреки това се докопа до успеха, а после срещу световния номер 108 бе далеч по-изчистен и под никакво напрежение - 40 уинъра и 30 сбъркани топки. Един от най-добрите испанци в световния тенис тур Фернандо Вердаско е противникът на Григор Димитров в трети кръг на "Ролан Гарос". 34-годишният мадридчанин е 35-и в ранглистата на АТР и в началото на месец май стана едва деветият от действащите тенисисти с поне 500 победи в кариерата си, започвайки успешно "Мастърс"-а в родния си Мадрид. Другите играчи с поне толкова спечелени мачове към момента на постижението на испанеца са Роджър Федерер (1149), Рафаел Надал (889), Новак Джокович (789), Давид Ферер (724), Анди Мъри (655), Томаш Бердих (626), Томи Робредо (533) и Ришар Гаске (501). ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1229

