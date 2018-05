Моторни спортове Мотоциклетист загина в най-опасното състезание на планетата 31 май 2018 | 11:33 - Обновена 0 0 0 0 0 BMW Motorrad UK would like to pass along our deepest condolences and sympathy to Dan Kneen’s family, friends, team and fans following this evening’s news. pic.twitter.com/4Tvv3qrBs7 — BMW Motorrad UK (@BMWMotorradUK) May 30, 2018 Супербайк звездата Дан Нийн загина на едва 30 години в катастрофа по време на опасното шосейно състезание с мотоциклети на остров Ман - Isle of Man TT. Инцидентът е станал снощи – едва четвъртия ден от старта на надпреварата - на първата обиколка на Нийн от 60-километровия планински маршрут в близост до Чърчтаун. Катастрофата му прекъсна за кратко състезанието. Дан е роден в столицата на остров Ман и дебютира в ТТ през 2008 година, където печели в три категории - Junior, Newcomers C (новобранци) и Ultra Lightweight MGP. На името на Дан е записана най-бързата официална обиколка в състезанието през 2017 година, а вчера преди инцидента той отново постави най-добро време. There are riders we admire on the track and riders off it . Few have both.

Dan wud never walk past without saying hello to me Laura and Freddie.

After riding with dan in north west 200 Qualify his commitment and bravery blew me away in the men’s corners.

There are riders we admire on the track and riders off it . Few have both.

Dan wud never walk past without saying hello to me Laura and Freddie.

After riding with dan in north west 200 Qualify his commitment and bravery blew me away in the men's corners.

Rest in peace Dan kneen x pic.twitter.com/4geVfUoiRY — Glenn Irwin (@GIrwinRacing) May 30, 2018 Трасето, на което се провеждат състезанията, е далеч от всякакви спортни стандарти. Асфалтът е качествен, но изобилието от резки завои, изкачвания и спускания надминава всички норми. По трасето е почти невъзможно да се обезпечат ефективни мерки за сигурност. За цялата история на състезанието от 1907 до 2017 година са загинали 255 души, а най-трагичното издание е през 1970 г., когато за две седмици загиват шестима състезатели. Снимка: Isle of Man TT

АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове"

