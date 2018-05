Тенис Как Григор коментира хитрия “сервис отдолу” на Доналдсън? 31 май 2018 | 11:15 - Обновена 0 0 0 0 2 Jared Donaldson plays an underarm serve after suffering from cramp #RG18 pic.twitter.com/ziU8HrznQt — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 30, 2018

“Нямаше никога да опитам нещо такова, ако бях 100% физически добре. Но беше очевидно, че Григор посрещаше много зад основната линия и си помислих, че е нещо, което може да пробвам. Естествено, той не го очакваше, а и е дързък начин да спечелиш точка”, обясни Доналдсън, който в последните си два сервис-гейма очевидно страдаше от крампи в крака си и не можеше да изпълнява пълноценен начален удар - това спомогна за двата лесни пробива на Димитров. Donaldson underarm serving. 2nd round of RG! Seriously??? pic.twitter.com/bWp1w8vWmd — Kristina (@KrisSekMNT) May 30, 2018

“Беше красиво, нали? Казвал съм го и преди, това е страхотно и го има в играта, просто е. Той искаше да използва нещо различно и да ме изненада, така че всичко е наред. Знам защо го направи. Страдаше много физически. Страхотно е, че опита нещо такова, защото изобщо не е лесно за изпълнение”, коментира пък българинът. Marathon man!@GrigorDimitrov fights past Jared Donaldson 6-7(2) 6-4 4-6 6-4 10-8 in four hours and 19 minutes pic.twitter.com/6MLXRR0ibz — Tennis TV (@TennisTV) May 30, 2018

Димитров ще се изправи срещу Фернандо Вердаско в 3 кръг на “Ролан Гарос” и ще се опита за първи път в кариерата си да се класира на осминафиналите. Шампионът от Финалите на АТР 2017 Григор Димитров коментира рядко срещаното тактическо решение на съперника му Джаред Доналдсън да изпълни “сервис отдолу” в края на драматичния петсетов двубой помежду им от втори кръг на “Ролан Гарос”. Както е известно, Димитров излезе победител след 6:7(2), 6:4, 4:6, 6:4, 10:8, а американецът два пъти опита (първият успешно) такова изпълнение на начален удар, като във втория случай българинът успя да реагира и да спечели разиграването.“Нямаше никога да опитам нещо такова, ако бях 100% физически добре. Но беше очевидно, че Григор посрещаше много зад основната линия и си помислих, че е нещо, което може да пробвам. Естествено, той не го очакваше, а и е дързък начин да спечелиш точка”, обясни Доналдсън, който в последните си два сервис-гейма очевидно страдаше от крампи в крака си и не можеше да изпълнява пълноценен начален удар - това спомогна за двата лесни пробива на Димитров.“Беше красиво, нали? Казвал съм го и преди, това е страхотно и го има в играта, просто е. Той искаше да използва нещо различно и да ме изненада, така че всичко е наред. Знам защо го направи. Страдаше много физически. Страхотно е, че опита нещо такова, защото изобщо не е лесно за изпълнение”, коментира пък българинът.Димитров ще се изправи срещу Фернандо Вердаско в 3 кръг на “Ролан Гарос” и ще се опита за първи път в кариерата си да се класира на осминафиналите.

Още по темата

0 0 0 0 2 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 29278 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1