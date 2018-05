Бойни спортове Тони Белю: Ще нокаутирам с лекота Фюри 31 май 2018 | 10:24 0 0 0 0 1 "This is a world title fight for me. Every one of these people who come to fight me are challenging for my lineal heavyweight status."@Tyson_Fury discusses his upcoming comeback fight: https://t.co/79FWZzNgC1 pic.twitter.com/UUPkWe6ome — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) May 30, 2018 Боксьорът от Ливърпул вече взе скалпа на друг бивш световен шампион в тежка категория - Дейвид Хей.

"Уверен съм, че ще го приспя - каза Белю. - Той приказва, че няма да се бие с мен. Не искал да навреди на човек, който е по-малък от него. В същото време сега ще има за съперник боксьор, който е по-малък от него. Трябва да мисли преди да говори. С него можем да направим паметна битка, в която той няма да има никакви шансове."

Тони Белю се закани да нокаутира Тайсън Фюри, който ще направи своето завръщане през следващата седмица.

Боксьорът от Ливърпул вече взе скалпа на друг бивш световен шампион в тежка категория - Дейвид Хей.

