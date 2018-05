Бойни спортове Еди Хърн постави ултиматум на Уайлдър 31 май 2018 | 10:21 - Обновена 0 0 0 0 2 Еди Хърн постави ултиматум на Дионтей Уайлдър. Американецът трябва да каже до края на седмицата дали иска да се бие с Антъни Джошуа през септември в обединителен мач за световните титли в тежка категория. Eddie Hearn CONFIRMS Alexander Povetkin is NEXT for Anthony Joshua... If Wilder Refuses to Travel!



A decision will be made in the next two weeks, says Hearn...



READ: https://t.co/Ep1OixVwvL#Boxing #JoshuaWilder pic.twitter.com/g2G0cXx6Q8 — Boxing Social (@boxing_social) May 30, 2018 "До края на следващата седмица имаме срок от Световната боксова асоциация, за да кажем какво ще правим с Александър Поветкин, който е официален претендент - коментира Еди Хърн. - Не мога да разбера какво не се харесва на Уайлдър за мач с Джошуа. Винаги е бил наясно, че трябва да дойде във Великобритания. Искаме да направим мача през септември. Съперникът на Джошуа ще бъде или Уайлдър, или Поветкин. И двата боя са добри. Искам да чуя до края на седмицата отговора на Уайлдър дали иска да се бие." "До края на следващата седмица имаме срок от Световната боксова асоциация, за да кажем какво ще правим с Александър Поветкин, който е официален претендент - коментира Еди Хърн. - Не мога да разбера какво не се харесва на Уайлдър за мач с Джошуа. Винаги е бил наясно, че трябва да дойде във Великобритания. Искаме да направим мача през септември. Съперникът на Джошуа ще бъде или Уайлдър, или Поветкин. И двата боя са добри. Искам да чуя до края на седмицата отговора на Уайлдър дали иска да се бие."

Още по темата

0 0 0 0 2 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 398 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1