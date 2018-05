Бейзбол Дива гъска катастрофира във видео стена на "Комерика Парк" (видео) 31 май 2018 | 08:49 0 0 0 0 0



Прелетната птица се появи на полето именно когато играта бе спряна за втори път заради валеж в отварянето на 6-ия ининг. Първоначално тя се приземи в аутфилда, но след това направи обиколка на втора база през инфилда, подгонена от хора от екипа на Детройт, опитващи се да я заловят. Неуспешна атака предприе и централният аутфилдер на Тайгърс Джакоби Джоунс, който замери гъската с ръкавицата си, но не я уцели.







Веднага след това птицата прецени, че е време да си ходи, но претърпя неочаквана злополука. Точно когато набираше височина, обърканото животно не забеляза светещата в синьо видео стена на трибуните зад десния аутфилд и катастрофира право в нея. От сблъсъка дивата птица съвсем загуби ориентация и падна между седалките, пръскайки перушина на метър от двама стреснати зрители.



В крайна сметка гъската бе поета от видимо опитна фенка с фланелка на Детройт, която помогна на персонала да изпрати неканения гост. Малко по-късно на таблото бе изписано, че птицата е в отлична форма и вече е на свобода.



Update: The goose is okay and is being cared for by a fan in Detroit. pic.twitter.com/vE25PwtLt6 — FOX Sports West (@FoxSportsWest) May 31, 2018

"Жена ми щеше да получи инфаркт, ако беше видяла това – отбеляза мениджърът на Детройт Рон Гардънхайър. – Щастливи сме, че гъсокът е ОК. Не беше много забавно да гледаме как го преследват наоколо и особено как падна в трибуните. Това беше страшничко."



Всичко това се случи, докато резултатът беше 1:1. Скоро след подновяването на играта домакините отбелязаха 5 точки в затварянето на 6-ия ининг и оформиха крайния резултат. Сякаш окрилени от гъската, Хосе Иглесиас, Леонис Мартин и Никълъс Кастеянос удариха единични хитове за общо 4 точки, а Диксън Мачадо записа RBI с филдърс чойс срещу питчера на "ангелите" Кам Бедросян (L 1-1). Победител стана Луис Коулман (W 2-0).







Детройт Тайгърс - Лос Анджелис Ейнджълс 6:1

ст. "Комерика Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ЛА ЕЙНДЖЪЛС

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

7

0

ДЕТРОЙТ

1

0

0

0

0

5

0

0

Х

6

9

0

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 30 МАЙ:



Американска лига



Бостън Ред Сокс - Торонто Блу Джейс 6:4

Кливланд Индиънс - Чикаго Уайт Сокс 9:1

Ню Йорк Янкис - Хюстън Астрос 5:3

Канзас Сити Роялс - Минесота Туинс 11:8

Оукланд Атлетикс - Тампа Бей Рейс 0:6

Сиатъл Маринърс - Тексас Рейнджърс 6:7



Национална лига



Милуоки Бруърс - Сейнт Луис Кардиналс 3:2

Аризона Дайъмъндбекс - Синсинати Редс 4:7

Питсбърг Пайрътс - Чикаго Къбс 2:1

Атланта Брейвс - Ню Йорк Метс 1:4

Колорадо Рокис - Сан Франциско Джайънтс 4:7

Сан Диего Падрес - Маями Марлинс 3:2

Лос Анджелис Доджърс - Филаделфия Филис 8:2



Интерлига



Балтимор Ориолс - Вашингтон Нешънълс 0:2





