Треньорът на Тайсън и неговата война срещу уредените мачове

Ако Кас ме беше изхвърлил от къщата след онзи инцидент в училище, това нямаше да бъде първият случай, в който да освобождава боксьор. Бърт Йънг беше започнал да се занимава с бокс още преди да стане звезда във филмите за Роки. Той не спираше да се чуди защо Кас освободи неговия съсед Вик Кампос малко след като беше станал професионалист. Причината беше проста. Кас смяташе, че Кампос няма бъдеще.

„Никога не бях чувал мениджър да уволнява боксьор – казваше Йънг. – Щом в тях имаше дори малко хляб и сол, те ги държаха под ръка. Не им пукаше за тях. Понякога мениджърите имаха по седемдесет боксьори.“

При Кас никога не ставаше въпрос за пари. Неговата цел беше да разработи план и да втълпи в главата на боксьора достатъчно дисциплина, за да може да го спазва. За Кас създаването на шампиони беше всичко.

През 1945-а година,когато се завърнал от армията, заварил „Грамърси Джим“ в тотален безпорядък. Докато него го нямало, партньорът и приятел на Кас – Хари Давидов, бил оставен да ръководи залата, но не си свършил добре работата. В резултат на това десет от топ състезателите, достойни да се бият в основни мачове на боксови шоута, били тръгнали по лошия път. Те били подготвяни от Кас, а сред тях бил и Тони Джонсън. Въпреки това той смятал, че имало двама боксьори, които можели да изминат целия път, ако били направлявани по правилния начин. Единият от тях се казвал Джо Джулиано и се биел под името Джо Сулик. Бил велик претендент в полусредна категория. Имал изключителна защита и бил един от най-добрите удрячи, които целели ребрата.

Но Джо имал една голяма слабост. Обичал хазарта. Когато пачката го ударела, се качвал на луксозния ретро автомобил „Пакард 1933“ и обикалял из Манхатън, возен от шофьор. Изчезвал от залата в продължение на месеци. Антъни Пати питал Кас къде е Джо.

„Няма да се върне, докато не изпука парите“, отговарял той. Джулиано бил едно от онези талантливи момчета, които дори не тренирали. Просто излизал на ринга, биел се, печелел, а след това си купувал автомобили и играел хазарт.

