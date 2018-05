Тенис Григор пред Sportal.bg: За такива мачове живея 30 май 2018 | 22:12 0 0 0 0 0



"За това живеем. За такива мачове, за такава публика. Това са толкова специални моменти. Само като играч можеш да ги оцениш. Дори да бях загубих мача, пак щях да го оценя, но по различен начин", сподели Григор пред Sportal.bg след двубоя.



Днешният му съперник имаше проблеми в края на срещата, когато не издържа физически. Димитров изтъкна, че това е било решително за развръзката на срещата: "Неговото физическо състояние накрая беше един от най-големите фактори. Като цяло изиграх добър мач. Имаше неща, които можеше да направя по-добре. Знаех какво трябва да направя.



Знаех, че ще намеря вариант, някоя пролука, за да диктувам играта. Това беше и в петия сет. Знаех, че той ще направи грешка, тази грешка беше физическа. В момента, в който усетих, а и самата му игра стана по-плоска, играеше често по правата. Тогава усетих какво трябва да направя. "



#FrenchOpen@GrigorDimitrov survives @JaredD dogfight to reach third round



Read: https://t.co/J3ARF0DxUK pic.twitter.com/3cdXTVA09n — TOI Sports (@toisports) May 30, 2018

Световният номер 5 знае, че го очаква много тежък мач в петък, когато ще се изправи срещу Фернандо Вердаско в битка за място на осминафиналите. "Със сигурност няма да е разходка в парка. Всичко е позитивно, гледаме напред и се надявам в следващия мач ще мога да играя по-добре. Ако трябва пет часа ще играя, само и само да спечеля мача. В момента най-важното е следващито няколко часа да вечерям, да си почина, да се възстановя. Има достатъчно време за това", сподели Григор.



Димитров оцени и подкрепата, която получи от трибуните на новия корт номер 18. Феновене на няколко пъти скандираха името му. "Това са мачове, в които публиката играе много важна роля. В последните години навсякъде е било чудесно - във всяка държава и на всеки корт, на който играя, винаги виждам български знамена. Всеки се опитва да произнесе някоя българска дума, което също е много мило.



Такива мачове за мен са много важни. Ще го запомня с много неща. Никога не е лесно да играеш срещу съперник, срещу когото никога не си играл, на нов корт. Всичко днес беше малко по-различно, но се радвам, че успях да остана концентриран през цялото това време - над четири часа", коментира най-добрият български тенисист.



