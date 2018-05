Тенис Не само Григор Димитров се поти пет сета в Париж 30 май 2018 | 20:29 - Обновена 0 0 0 1 1 Survive + Advance



Alexander Zverev wins nearly three and a half hour battle against Dusan Lajovic 2-6 7-5 4-6 6-1 6-2 to book his spot in the 3R. #RG18 pic.twitter.com/U5R39CZg3x — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2018

Зверев, който се представя отлично на клей през сезона, имаше много големи трудно в първите три сета, губейки първия и третия и наваксвайки ранен пробив и изоставане от 1:3 във втория. След като обаче счупи една от ракетите си от яд, германецът заигра по-спокойно и в последните два сета не само осъществи обрат, но и показа класата си срещу намиращия се на 60-о място в световната ранглиста Лайович. За място в четвъртия кръг Зверев ще играе с босненеца Дамир Джумхур, който победи също в пет сета молдовеца Раду Албот.

Relief for Alexander Zverev. The German survives a scare at #RG18.



Read More: https://t.co/OEpXtYWflt pic.twitter.com/rI5TNezKhl — ATP World Tour (@ATPWorldTour) May 30, 2018 Към третия кръг продължава и японецът Кей Нишикори. Завръщащият се на турнирите от "Големия шлем" "самурай" надигра с 6:3, 2:6, 4:6, 6:2, 6:3 един от любимците на местната публика - французина Беноа Пер. Съперник на Нишикори в третия кръг ще бъде друг французин - Жил Симон, който се справи с американеца Сам Куери с 1:6, 7:6(3), 6:4, 6:1. A nice moment at the net between Paire and Nishikori. [getty]#RG18 pic.twitter.com/epMiJE3BZQ — José Morgado (@josemorgado) May 30, 2018 За третия кръг се класира и белгиецът Давид Гофен. Поставеният под номер 8 в схемата Гофен отрази сетбол в първия сет, след което победи със 7:5, 6:0, 6:1 френския квалификант Корентен Муте. Съперник на Гофен в следващия мач ще бъде победителят от двубоя между Гаел Монфис (Франция) и Мартин Клижан (Словакия). Резултати при мъжете от четвъртия ден на Откритото първенство на Франция по тенис:



Срещи от първия кръг:

Жереми Шарди (Франция) - 17-Томаш Бердих (Чехия) - 7:6(5), 7:6(8), 1:6, 5:7, 6:2



Срещи от втория кръг:

4-ГРИГОР ДИМИТРОВ (БЪЛГАРИЯ) - Джаред Доналдсън (САЩ) - 6:7(1), 6:4, 4:6, 6:4, 10:8

10-Пабло Кареньо-Буста (Испания) - Федерико Делбонис (Аржентина) - 7:6(0), 7:6(2), 3:6, 6:4

13-Роберто Баутиста-Агут (Испания) - Сантяго Хиралдо (Колумбия) - 6:4, 7:5, 6:3

20-Новак Джокович (Сърбия) - Хауме Мунар (Испания) - 7:6(1), 6:4, 6:4

30-Фернандо Вердаско (Испания) - Гидо Андреоци (Аржентина) - 6:3, 6:2, 6:2

26-Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина) - Раду Албот (Молдова) - 6:3, 6:3, 5:7, 1:6, 7:5

8-Давид Гофен (Белгия) - Корентин Муте (Франция) - 7:5, 6:0, 6:1

2-Александър Зверев (Германия) - Душан Лайович (Сърбия) - 2:6, 7:5, 4:6, 6:1, 6:2

19-Кей Нишикори (Япония) - Беноа Пер (Франция) - 6:3, 2:6, 4:6, 6:2, 6:3

Жил Симон (Франция) - 12-Сам Куери (САЩ) - 1:6, 7:6(3), 6:4, 6:1

32-Гаел Монфис (Франция) - Мартин Клижан (Словакия) - 6:2, 6:4, 6:4



Прекратен заради тъмнина:

7-Доминик Тийм (Австрия) - Стефанос Циципас (Гърция) - 6:2, 2:6, 6:4

