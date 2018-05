Германия Левандовски избяга от въпросите за Байерн 30 май 2018 | 18:19 - Обновена 0 0 0 0 1



“Това са неща, с които се занимава моят мениджър. Аз се фокусирам върху най-важното - подготовката за Мондиала, за нищо друго”, коментира Лева.



Според Sport Bild пък агентът е изявил готовност да съдейства на Байерн, като намери на нападателя клуб, който е готов не само да плати солидна трансферна сума, а и да включи нападател в сделката.

Robert Lewandowski’s agent has publicly stated that his client wants to leave Bayern Munich this summer. His client wants a “new challenge” #Lewandowski pic.twitter.com/UMGybQFrh5 — Football Scout (@Scout_Whispers) May 30, 2018

Иначе шампионите отговорят с “Без коментар” на запитванията за коментар на случващото се. Желаещият да си тръгне от Байерн (Мюнхен) Роберт Левандовски отказа да отговори конкретно на въпросите на журналисти по време на днешната си поява на лагера на националния тим на Полша. По-рано неговият мениджър Пини Захави обяви официално, че нападателят търси ново предизвикателство в кариерата си и ръководството на клуба вече е информирано за това.“Това са неща, с които се занимава моят мениджър. Аз се фокусирам върху най-важното - подготовката за Мондиала, за нищо друго”, коментира Лева.Според Sport Bild пък агентът е изявил готовност да съдейства на Байерн, като намери на нападателя клуб, който е готов не само да плати солидна трансферна сума, а и да включи нападател в сделката.Иначе шампионите отговорят с “Без коментар” на запитванията за коментар на случващото се.

Още по темата

0 0 0 0 1 РАДОСЛАВ СТОЙКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 1317 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1