Тенис Край на приключенията на "пътешественика" Марко Трунджелити 30 май 2018 | 17:10 Участието на Марко Трунджелити на "Ролан Гарос" приключи, след като аржентинецът загуби с 6-1 7-6(1) 6-1 от Марко Чекинато. Трунджелити стана особено популярен сред феновете през последните дни, след като самият тенисист призна, че е осъществил 11-часово пътуване с кола от Барселона до Париж в компанията на своята 88-годишна баба, за да стигне навреме за турнира и да се запише в списъка с играчи, чакащи евентуално отказване на някой от основната схема. Next LL making his way, by car, from Barcelona to Paris. Will be in for Kyrgios. RT @FueBuena Trunge camino a Paris. pic.twitter.com/To6GpwWvSY — BATennisWorld (@BATennisWorld) May 27, 2018 Дистанцията, която аржентинецът трябваше да измине, бе повече от 1000 километра, но късметът му се усмихна и той влезе на мястото на Ник Кирьос. Нещо повече, Трунджелити постигна изненадваща победа над Бърнард Томич в първи кръг и си осигури сериозна сума от наградния фонд. През днешния ден силите на Трунджелити вече се бяха изчерпали, но той си тръгва от Париж със 79,000 евро по-богат и незабравими спомени. Чекинато пък ще срещне в трети кръг Пабло Кареньо Буста или Федерико Делбонис. TennisKafe.com

