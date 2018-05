Моторни спортове Домът е там, където е сърцето 30 май 2018 | 17:01 - Обновена 0 0 0 0 0 Mugello: hoist the colours



Be it yellow, red, blue or tricolore, the #ItalianGP awakes the passion in everybody #MotoGP | PREVIEW https://t.co/ScUGSPgthC pic.twitter.com/ceVdwFeK6a — MotoGP™ (@MotoGP) May 28, 2018 Италианската писта "Муджело" е "Мека" за феновете на мотоциклетизма от всички краища на света. Около 100 000 зрители пристигат в Тоскана за красивата комбинация от бързи и бавни завои и дълги прави. За един от фаворитите в мотоциклетния спорт – Ducati – освен всичко друго, това място е и дом. Както гласи поговорката, домът е там, където е сърцето. Когато миналата година "Муджело" посрещна традиционния кръг от MotoGP, Ducati се почувстваха по вкъщи отвсякога, печелейки италианския кръг с италианска машина и италиански пилот. За първи път подобно нещo се случва през 1974 година, а пък първата победа на Ducati на трасето става реалност през 2009 година. Довициозо започна доста незадоволително своя сезон, но Гран При на Италия със сигурност може да бъде повратна точка в неговата кампания през 2018-а. Дови има пет подиума на "Муджело" - два от тях – в кралския клас. Освен триумф на Валентино Роси този уикенд, също толкова сладка победа може да бъде и повторение на тази на Дови от 2017 година. Destination Guide: Mugello



Here's everything you need to know before heading to the #ItalianGP this weekend!#MotoGP | https://t.co/7Pz0puImyu pic.twitter.com/93VpNuswId — MotoGP™ (@MotoGP) May 28, 2018 Завидна история на "Муджело" има и съотборникът на Дови – Хорхе Лоренсо с пет победи и десет подиума във всичките класове на мотоциклетизма. Въпреки че миналата година не намери скоростта на съотборника си, сега испанецът отива в Италия със самочувствие, след като поведе и в Испания, и във Франция. И въпреки че "Муджело" не може да се нарече дом на Лоренсо, ако тук той най-после стигне до първата си победа с Ducati, със сигурност ще го почувства като свой. В Италия обаче няма само двама пилоти да карат за заводския тим на Ducati. Знаещият наизуст трасето тестови пилот Микеле Пиро също се връща вкъщи.

