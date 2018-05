Мондиал 2018 Нойер записа още един мач - този път срещу Германия (видео) 30 май 2018 | 16:49 - Обновена 0 0 0 0 0



#DieMannschaft defeated their under-20 counterparts in a friendly 2-0 this morning



Thomas Müller and Julian #Draxler got the goals #ZSMMN pic.twitter.com/otznSxbI9K — Germany (@DFB_Team_EN) May 30, 2018

Селекционерът Йоахим Льов заяви, че Нойер или ще е титуляр на Мондиала, или изобщо няма да бъде в списъка. На Световното първенство Маншафтът е в група с Швеция, Мексико и Република Корея. Борещият се за мястото си в Бундестима Мануел Нойер пази 70 минути днес в контрола между тима на Йоахим Льов и младежката формация на Германия до 20 години по време на лагера в Южен Тирол. Преди два дни вратарят изкара 30 минути в друг мач между същите отбори, но разликата сега беше, че капитанът беше под рамката на младежите. Той допусна два гола, реализирани от Томас Мюлер Юлиан Дракслер , като това бяха единствените попадения. Нойер се отличи с няколко добри спасявания и заслужи похвалите на треньорския щаб.32-годишният страж на Байерн пропусна по-голямата част от сезона заради счупен крак. От известно време насам той тренира на пълни обороти и очаква най-сериозния си тест в събота в Клагенфурт, където е насрочена контролата Австрия - Германия. За него това ще бъде първа среща с националния отбор от октомври 2016-а година насам. След нея ще бъде взето крайното решение дали той ще пътува за Русия.Селекционерът Йоахим Льов заяви, че Нойер или ще е титуляр на Мондиала, или изобщо няма да бъде в списъка. На Световното първенство Маншафтът е в група с Швеция, Мексико и Република Корея.

