Джокович премина и второто препятствие на "Ролан Гарос"

Malgré une victoire solide face à Jaume Munar, le Serbe Novak Djokovic ne s'est pas montré satisfait de son jeu #RG18 #ROLANDGARROS pic.twitter.com/UeL35HqaO2 — France tv sport (@francetvsport) May 30, 2018 Мунар, 155-и в света в момента, стартира мача с пробив, но със серия от четири поредни гейма белградчанинът обърна до 4:1, а при 5:3 сервираше за сета, но също допусна пробив. В последвалия тайбрек Джокович изяло доминираше и даде само точка на съперника. Hoy todos los focos del tenis mundial apuntaron sobre un joven de Santanyí que soñaba con un día como este.#Munar no defraudó a nadie y plantó cara a todo un #Djokovic en un gran escenario como la Suzanne Lenglen de #RolandGarros.



Por @AudiCenterPalma pic.twitter.com/JwbCsUOSIR — Pau Ferragut (@PauFerragut) May 30, 2018 Сърбинът пропиля ранен пробив аванс във втората част, но успя да стигне до втори брейк за 5:4, след което затвори сета при собствен сервис. В третата част бившият номер 1 в света Джокович реализира единствен пробив за 4:3, което се оказа решаващо. Into the 3rd round!



Novak #Djokovic beats Spain's Jaume Munar 7-6 6-4 6-4 to join another Spaniard Roberto Bautista-Agut in Paris #RG18 pic.twitter.com/lI4s5fCbK0 — We Are Tennis (@WeAreTennis) May 30, 2018 "Доволен съм, че спечелих в три сета. За първи път се срещам с него. Той е с десет години по-млад от мен и някак си не съм си представял, че ще играя на толкова високо ниво срещу толкова по-млад съперник. Той има страхотни качества. Знам, че негов ментор е Рафа Надал", коментира сърбинът. "Условията се промениха в хода на мача. Топката започна да отскача по-високо, но аз съм свикнал да се адаптирам бързо", допълни той. Novak Djokovic is through to the third round of #RG18, defeating Jaume Munar, 7-6, 6-4, 6-4. The Serb hasn't dropped a set so far, though he's hardly looked dominant in victory. Next up: No. 13 seed Roberto Bautista Agut. pic.twitter.com/uUYyIUwgDV — TENNIS.com (@Tennis) May 30, 2018 Следващият съперник на сърбина ще бъде поставения под номер 13 Роберто Баутиста Агут (Испания), който елиминира колумбиеца Сантиаго Хиралдо с 6:4, 7:5, 6:3. Чехът Томаш Бердих отпадна в първия кръг след поражение в пет сета от представителя на домакините Жереми Шарди. Двубоят беше довършен днес, след като вчера беше отложен при 7:6(5), 7:6(8). При доиграването Бердих, полуфиналист на "Ролан Гарос" през 2010 година, успя да изравни след 6:1, 7:5, но в решаващия пети сет Шарди триумфира с 6:2. Така във втория кръг той ще излезе срещу сънародника си Пиер-Юг Ербер, който елиминира Питър Полански от Канада с 6:3, 4:6, 6:2, 6:2. Шампионът през 2016 година Новак Джокович (Сърбия) се класира за третия кръг на Откритото първенство на Франция по тенис . Поставеният под номер 20 Джокович пласира 39 печеливши удара и победи испанския квалификант Жауме Мунар със 7:6(1), 6:4, 6:4 за 2:18 часа.Двубоят беше довършен днес, след като вчера беше отложен при 7:6(5), 7:6(8). При доиграването Бердих, полуфиналист на "Ролан Гарос" през 2010 година, успя да изравни след 6:1, 7:5, но в решаващия пети сет Шарди триумфира с 6:2. Така във втория кръг той ще излезе срещу сънародника си Пиер-Юг Ербер, който елиминира Питър Полански от Канада с 6:3, 4:6, 6:2, 6:2.

