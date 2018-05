Хъдърсфийлд продължи договора на Давид Вагнер

Хъдърсфийлд продължи договора на своя мениджър Давид Вагнер, съобщи официалният сайт на клуба. Договорът на германския специалист и двамата му помощници бе удължен до лятото на 2021 г. Предишният контракт на 46-годишния специалист бе до 2019 г.

Вагнер успя да запази мястото на Хъдърсфийлд във Висшата лига.

#htafc has come to an agreement with David Wagner, Christoph Bühler and @Andrew10dog that will keep the trio at the Club for the next three seasons!



Wagner, Bühler and Hughes will continue to lead the First Team until the summer of 2021.



