Мондиал 2018 Белгийските национали почетоха паметта на жертвите от Лиеж 30 май 2018 | 14:32



Белгийската футболна асоциация разпространи чрез "Туитър" видеото, в което националите са се подредили в кръг и мълчат в знак на съпричастие към жертвите и техните близки. #Liege #Luik

One minute of silence #REDTOGETHER #WorldCup pic.twitter.com/rVtznParGR — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 30, 2018 Белгийските национали почетоха жертвите от Лиеж с минута мълчание по време на тренировъчния си лагер в Тубице. Ден по-рано мъж застреля двама полицаи и цивилен, след което беше спрян от охранители.

