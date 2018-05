Тенис Надал: Гледам стотици клипове на други играчи, за да извлека идеи 30 май 2018 | 14:41 - Обновена 0 0 0 0 0 Често, подготвяйки се за мачовете си с по-ниско ранкирани съперници, Рафаел Надал и екипа му гледат клипове в Youtube. Понякога обаче световният номер 1 го прави и сам, опитвайки се да разбере още по-добре как работи тенисът. „Като цяло в живота е по-лесно да копираш нещо, отколкото сам да го измислиш. Гледам другите и се опитвам да открия какво правят добре. Няма как да дам конкретен пример, тъй като не имитирам никого, по-скоро взимам дадена идея от играта им и я адаптирам към своя стил. Става дума по-скоро за позиционирането, за движението. Гледал съм стотици клипове в Youtube, опитвайки се да извлека идеи от тях.“ Omg... check this ballkid out as Rafa walks past. #BrushWithGreatness #Nadal #RolandGarros pic.twitter.com/lrZyIn0SRu — Tennis Inside Out (@TennisInsideOut) May 29, 2018 Запитан от L’Equipe дали гледа тенис до късно, той отговори, че по-скоро предпочита голф. Понякога се случва да стои пред телевизора дори и след полунощ: „Различно е от излизане, при което пиеш. Тогава пет часа сън не са достатъчни. Но ако гледам телевизия, почивайки си на дивана, няма проблеми.“ Матадора коментира и евентуалната промяна на формата на мачовете в турнирите от Големия шлем, при която победителят ще се определя в два от три сета: Rafa #Nadal celebrating his R1 win! #RG18 (reuters/ap) pic.twitter.com/SUdNNVvN2t — KingOfClay™ (@Rafaholics) May 29, 2018 „Сложно е. Никога няма перфектно решение. Важно е обаче да уважаваш историята на спорта. Да я познаваш добре. Традицията е това, което помага на тениса да расте. Можеш да пробваш да вкарваш иновации в малките турнири, но не трябва да променяш големите.“ TennisKafe.com

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1017 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1