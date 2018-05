Тенис Халеп най-накрая започна кампанията си на "Ролан Гарос" 30 май 2018 | 14:03 0 0 0 0 0 Simona Survives



World No.1 @Simona_Halep scores roller-coaster 2-6 6-1 6-1 win over Riske to reach 2R.#RG18 pic.twitter.com/NvVxpPkjAc — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2018

Поради изсипалия се дъжд вчера и многократните промени в програмата Халеп излезе на “Филип Шатрие” чак в първия мач от графика за сряда, но не се задържа дълго на игрището, независимо че губеше с 0:5 в първия сет. Това бе главно заради 16-те непредизвикани грешки и само четири уинъра, докато Риске поддържаше по-чиста играта си с 10 сбъркани топки и цели 13 завършващи удара. Във втория сет обаче Халеп заугби само пет точки в първите пет гейма, а в третия излезе победителка в първите три и последните три гейма - така тя се погрижи да не допусне сензационно отпадане в първи кръг на “Ролан Гарос”, което й се случи през 2013-а. .@Simona_Halep forced to come back from a set down to get past Riske in @rolandgarros opener--> https://t.co/e92FnEAoBU pic.twitter.com/mYX6h9zr4k — WTA (@WTA) May 30, 2018

Въпреки слабия старт, Халеп завърши мача с 20 уинъра и 28 непредизвикани грешки, докато Риске реализира само 4 печеливши удара след първия сет и завърши със 17, а в същото време записа 33 грешки.

Халеп ще се изправи срещу притежателката на “уайлд кард” Тейлър Таунсенд, след като американката елиминира Мъртий Гьоргес във вторник. Световната номер 1 и актуална финалистка Симона Халеп най-накрая откри кампанията си на “Ролан Гарос” с победа в три сета срещу Алисън Риске - 2:6, 6:1, 6:1 за час и 34 минути игра. Румънката започна ужасяващо срещата с 83-ата в света, която миналата седмица игра финал в Нюрнберг, но реално във втория и третия сет нямаше никаква интрига на корта.Поради изсипалия се дъжд вчера и многократните промени в програмата Халеп излезе на “Филип Шатрие” чак в първия мач от графика за сряда, но не се задържа дълго на игрището, независимо че губеше с 0:5 в първия сет. Това бе главно заради 16-те непредизвикани грешки и само четири уинъра, докато Риске поддържаше по-чиста играта си с 10 сбъркани топки и цели 13 завършващи удара. Във втория сет обаче Халеп заугби само пет точки в първите пет гейма, а в третия излезе победителка в първите три и последните три гейма - така тя се погрижи да не допусне сензационно отпадане в първи кръг на “Ролан Гарос”, което й се случи през 2013-а.Въпреки слабия старт, Халеп завърши мача с 20 уинъра и 28 непредизвикани грешки, докато Риске реализира само 4 печеливши удара след първия сет и завърши със 17, а в същото време записа 33 грешки.Халеп ще се изправи срещу притежателката на “уайлд кард” Тейлър Таунсенд, след като американката елиминира Мъртий Гьоргес във вторник.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 220

1