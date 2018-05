Формула 1 Ферари и Ред Бул подхождат агресивно в Канада, Мерцедес – консервативно 30 май 2018 | 12:30 - Обновена 0 0 0 0 0



Доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели е подготвил за предстоящото състезание същите видове, които отборите използваха и в Монако – суперсофт, ултрасофт и хиперсофт. Последните са най-меките гуми, които Пирели създаде за сезон 2018. Мерцедес са най-консервативният тим за Канада с избор на едва по 5 комплекта хиперсофт, пет комплекта ултрасофт и три комплекта суперсофт. Ред Бул и Ферари пък ще получат по осем комплекта хиперсофт, три комплекта ултрасофт и само два комплекта суперсофт.

We haven’t even unpacked from the #MonacoGP and it’s already time to pack our bags for Montreal! Here are the #Fit4F1 sets we're bringing with us to the #CanadianGP! More on: https://t.co/yJxO8NgkiY pic.twitter.com/UAnndJhxss — Pirelli Motorsport (@pirellisport) May 29, 2018 Пилотите на Ферари и Ред Бул ще получат за Гран При на Канада от Пирели абсолютно еднакви видове комплекти гуми, докато конкурентите от Мерцедес избраха различна, по-консервативна стратегия и залагат на по-твърдите от трите вида гуми.Доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели е подготвил за предстоящото състезание същите видове, които отборите използваха и в Монако – суперсофт, ултрасофт и хиперсофт. Последните са най-меките гуми, които Пирели създаде за сезон 2018. Мерцедес са най-консервативният тим за Канада с избор на едва по 5 комплекта хиперсофт, пет комплекта ултрасофт и три комплекта суперсофт. Ред Бул и Ферари пък ще получат по осем комплекта хиперсофт, три комплекта ултрасофт и само два комплекта суперсофт. От Рено заложиха на идентични комплекти гуми като тези на Ред Бул и Скудерия.

