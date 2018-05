Англия Англичаните тренират дузпи преди старта на Мондиала 30 май 2018 | 12:19 - Обновена 0 0 0 0 1



Англия отпада в шест от седемте мача с дузпи в елиминационни срещи на световни и европейски шампионати. Единственият успех е срещу Испания на четвъртфиналите на Евро 1996.



"След основните тренировки упражняваме допълнително наказателни удари. В отбора имаме доста добри изпълнители на дузпи и последните дни тренираме усилено този елемент от играта", коментира вратарят Джордан Пикфорд пред британските медии.



Вратарят на Евертън - Пикфорд, е един от тримата вратари в селекцията на Гарет Саутгейт, които ще се борят за титулярно място в отсъствието на опитния Джо Харт, който е извън състава заради слаба форма.

Другите двама са Джак Бътланд от Стоук Сити и дебютантът Ник Поуп от Бърнли.



"Не знаем кой ще бъде титуляр. Работим здраво в тренировките, конкуренцията между нас тримата е голяма", каза още Пикфорд.

Jordan Pickford, Nick Pope or Jack Butland?



Jordan Pickford, Nick Pope or Jack Butland?



The battle for the no. 1 jersey continues. pic.twitter.com/HZ5nOooXO6 — ESPN UK (@ESPNUK) May 28, 2018

